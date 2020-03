AMA Supercross 250, Daytona: Garrett Marchbanks bate Chase Sexton Garrett Machbanks conquistou a primeira vitória da carreira na final de Daytona, deixando Chase Sexton sem hipótese. desporto MotoSport desporto/ama-supercross-250-daytona-garrett-marchbanks_5e654f2d1a16c91991b18473





Garrett Machbanks conquistou a primeira vitória da carreira na final de Daytona, deixando Chase Sexton sem hipótese.

O piloto da Kawasaki conseguiu o holeshot e liderou durante toda a corrida, mantendo uma vantagem de, sensivelmente, dois segundos e meio. No início da corrida, atrás de si seguia Jordon Smith, seguido de Chase Sexton, na terceira posição.

Entretanto, Jordon Smith acaba por cair e bloquear a passagem de vários pilotos que tiveram de contornar a sua moto que se encontrava tombada. Smith não retomou a corrida e saiu a coxear.

Na frente, Marchbanks liderava com facilidade, numa altura em que Jeremy Martin ultrapassava Pierce Brown para quinto. Pouco depois, azar também para Enzo Lopes que sofre uma queda quando seguia em quarto lugar. O piloto acabou por perder algumas posições mas, ainda assim, conseguiu retomar a corrida na oitava posição, passando quase de imediato para a sétima.

Quem acabou por retirar alguma vantagem da queda de Lopes foi McElrath que subiu à quinta posição, atrás de Martin e RJ Hampshire.

O ambiente começou a aquecer quando Chase Sexton conseguiu diminuir a diferença que tinha para Marchbanks para menos de dois segundos. No entanto, o esforço do piloto da Honda já não foi a tempo.

Assim, Garrett Marchbanks conquistou a sua primeira vitória no AMA Supercross, com Chase Sexton a terminar em segundo, seguido de Jeremy Martin, que conseguiu ultrapassar RJ Hampshire mesmo ao cair do pano. Já Shane McElrath fechou o top 5.

Foto: AMA Supercross