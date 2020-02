AMA Supercross 250, Arlington: O primeiro triunfo de Chase Sexton Depois do domínio exercido por Shane McElrath na ronda inaugural do AMA Supercross 250 Costa Este, desta vez o campeão em título impôs a sua lei e levou de vencida em Arlington. desporto MotoSport desporto/ama-supercross-250-arlington-o-primeiro_5e52d2e6b34dee12adbd3a12





Depois do domínio exercido por Shane McElrath na ronda inaugural do AMA Supercross 250 Costa Este, desta vez o campeão em título impôs a sua lei e levou de vencida em Arlington.

A prova disputou-se em três Finais e o primeiro vencedor da noite foi RJ Hampshire (1.º/6.º/3.º). Com algumas ultrapassagens mais agressivas, o piloto da Husqvarna estava determinado em conseguir o primeiro triunfo da sua carreira mas, no final da noite, teve de se contentar com o degrau mais baixo do pódio.

Chase Sexton (2.º/1.º/2.º) não se deixou abalar por uma queda na primeira Final e venceu a segunda com autoridade. Na última corrida, o piloto da Honda sabia que o triunfo estava garantido e apenas teve de controlar o andamento de Shane McElrath (3.º/2.º/1.º) e levar a sua moto até à bandeira de xadrez.

O campeonato AMA Supercross ruma na próxima semana a Atlanta, palco da terceira ronda da classe 250 Este.

(Foto: Facebook Supercross)