AMA Supercross 250, Anaheim II: Dylan Ferrandis vence corrida polémica A 3.ª ronda do campeonato AMA Supercross 250 Costa Oeste teve lugar em Anaheim II. Numa prova que teve três líderes diferentes, o francês saiu vitorioso pela primeira vez em 2020. desporto MotoSport desporto/ama-supercross-250-anaheim-ii-dylan-ferrandis_5e2479e5bcbd0b1bf5bdfa04





A 3.ª ronda do campeonato AMA Supercross 250 Costa Oeste teve lugar em Anaheim II. Numa prova que teve três líderes diferentes, o francês saiu vitorioso pela primeira vez em 2020.

No arranque, Christian Craig rubricou o “holeshot” mas rapidamente Jett Lawrence assumiu o comando. O “rookie” cedo começou a construir uma vantagem a rondar os 8 segundos, deixando para trás Craig e Dylan Ferrandis.

O francês não tinha saído bem da grelha mas chegou-se a Craig a meio da corrida e não perdeu tempo a atacar o piloto da Honda. Numa manobra algo “no limite”, o “block pass” resultou na queda de ambos os pilotos.

Ferrandis foi o mais rápido a levantar-se enquanto que Craig desistiu de imediato com danos na sua moto. O piloto da Yamaha não descansou enquanto não apanhou Lawrence e, na última volta, já estavam “colados”.

O gaulês levou o australiano de apenas 16 anos a cometer um erro nos metros finais e apoderou-se da liderança com a meta à vista. Lawrence queria a primeira vitória da sua carreira e entrou “a todo o gás” na secção de whoops. O resultado foi uma queda violenta que deixou o n.º 83 com uma clavícula partida.

Com isto, Justin Cooper subiu ao degrau intermédio do pódio seguido por Brandon Hartranft. O grande derrotado da noite foi Austin Forkner – vencedor da prova anterior – que sofreu uma queda e terminou apenas em 17.º.

Depois da corrida terminar, a Geico Honda apresentou um protesto contra Dylan Ferrandis por conduta anti-desportiva na ultrapassagem a Christian Craig. Os resultados são, por isso, considerados provisórios para já.

O campeonato norte-americano de Supercross prossegue no próximo fim-de-semana em Glendale, no estado do Arizona.

(Foto: Facebook Dylan Ferrandis)