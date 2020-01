AMA Supercross 250, Anaheim I: Justin Cooper abre época com triunfo O campeonato AMA Supercross arrancou em Anaheim I com uma “dobradinha” da Yamaha. Justin Cooper juntou-se a Justin Barcia como vencedores na ronda inaugural. desporto MotoSport desporto/ama-supercross-250-anaheim-i-justin-cooper_5e11ec0db846211c158b4447





O n.º 32 foi o autor do “holeshot” mas, ainda na primeira volta, Austin Forkner assumiu a liderança. O piloto da Kawasaki teve sempre Cooper no seu encalce e a diferença entre ambos nunca foi superior a 1,5 segundo.

A pressão do piloto da Yamaha acabou por surti efeito já que Forkner cometeu um erro a seis voltas do fim e, não só perdeu o comando para Cooper, como também foi ultrapassado por Dylan Ferrandis – o campeão em título tinha arrancado apenas em 7.º mas fez uma grande recuperação.

Forkner não voltou à pista pelo mesmo sítio por onde tinha saído e acabou por ser penalizado em duas posições por esse facto. Assim, Christian Craig subiu ao degrau mais baixo do pódio na frente da Husqvarna de Michael Mosiman.

Com esta vitória, Justin Cooper segue na próxima semana para St. Louis no comando do campeonato de 250 Costa Oeste.

(Foto: Facebook Monster Energy Supercross)