No entanto, há que ter em atenção que, neste desporto, é sempre difícil prever quem se irá aguentar até à última ronda do campeonato. Com todas as habituais lesões que vemos no supercross e no motocross há sempre alguns pilotos que, infelizmente, acabam por ficar pelo caminho.

Uma das ideias que tem surgido é que Adam Cianciarulo vai ganhar o campeonato de 450SX em 2020. De facto, não há dúvidas de que o piloto tem a velocidade necessária para o conseguir. No entanto, no AMA Supercross, não é apenas isso que importa. O facto de Cianciarulo ter alguma tendência para cometer erros durante a temporada, poderá resultar numa prestação pouco consistente. É certo que, no desporto, tudo pode acontecer mas teremos de aguardar para perceber quais são as reais hipóteses que o piloto tem de vencer o campeonato.

Outra questão é o facto de já se ter falado que Malcolm Stewart vai ganhar os eventos principais em 450SX. Não só alguns fãs pensam assim, como também alguns profissionais da área. Stewart ainda não conseguiu fazer nenhum top 5 em 450SX mas encontra-se no seu pico de forma. Porém, isto não significa que saltará imediatamente para as vitórias.

Também tem corrido nas redes sociais que Ken Roczen e Adam Cianciarulo se vão tornar inimigos. Ora, estes dois pilotos, como se sabe, estarão a treinar juntos na Florida quando o campeonato se dirigir para leste. Há casos de pilotos que são próximos um do outro e acabam por perder a amizade ao longo dos anos mas também há situações em que acontece o oposto. Neste caso em particular, parece que os fãs acreditam que Adam vai ser melhor do que Roczen, o que poderá causar problemas entre os dois. No entanto, tendo em conta a personalidade de ambos, mesmo que Cianciarulo se mostre em melhor forma no próximo ano, nada dá a entender que se irão afastar.

Muitas vezes, rumores não passam de rumores e no motociclismo é praticamente impossível prever o que irá acontecer na temporada seguinte. Dito isto, os fãs do AMA terão de esperar pelo arranque da próxima época para satisfazer a sua curiosidade.

Foto: Monster Energy Supercross