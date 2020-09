Fabio Quartararo no topo, termina sexta-feira com o tempo mais rápido, após liderar o segundo treino livre na Yamaha Petronas SRT em Misano, com a Yamaha e a KTM a ocuparem oito das dez primeiras posições. Um distante segundo de Maverick Viñales no TL1, Quartararo voltou a atacar no TL2 com uma volt