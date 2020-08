Confirmam-se os rumores: Mitch Payton contratou dois ex-mundialistas para disputar o AMA Motocross 250 já a partir do dia 15 de Agosto em Loretta Lynn’s.

Darian Sanayei e Mitchell Harrison juntam-se a Cameron McAdoo debaixo do toldo da Monster Energy Pro Circuit Kawasaki para a temporada que terá um total de 9 rondas.

Lesionados continuam Austin Forkner, Jordon Smith e Garrett Marchbanks sendo que são nulas as perspectivas de regresso este ano de todos eles.

“Já trabalhámos com o Darian e com o Mitchell quando eles eram pilotos do Team Green nas classes amadoras e, além disso, é um bónus o facto de ambos terem competido com Kawasaki nos últimos tempos” disse Mitch Payton em comunicado.

Sanayei competiu várias épocas no Mundial de MX2 com a equipa Dixon Kawasaki enquanto que Harrison estava a disputar este campeonato este ano com a Bud Racing.

Para os dois pilotos, esta pode ser uma oportunidade de ouro para vingar no seu país e tentar um lugar na poderosa equipa Pro Circuit para 2021.

