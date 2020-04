Os esforços continuam no sentido de fazer acontecer o Campeonato de Motocross Lucas Oil Pro, com os organizadores das 11 rondas a adaptar-se a cada dia às consequências do Covid-19. O arranque da temporada está marcado para o dia 13 de junho.

Para que o campeonato possa arrancar, irão existir vários protocolos imprescindíveis. Ficou decidido, por parte de todas as partes envolvidas, que iria ser implementada uma paragem temporária na venda de bilhetes, de forma a que se possa levar a cabo a preparação adequada para garantir a segurança e o bem-estar de todos.

“Estamos a garantir que fazemos tudo o que está ao nosso alcance para assegurar que uma temporada 2020 de sucesso possa começar em Junho”, disse Roy Janson, Director de Competição da MX Sports Pro Racing. “À medida que Estados, condados e cidades de todo o país começam a dar os primeiros passos para o regresso à vida normal, a Task Force Safe-to-Race está a desempenhar um papel inestimável nos esforços que estão a ser desenvolvidos para tomar as medidas necessárias, de modo a proporcionar um ambiente seguro aos pilotos e a todos os envolvidos.

Roy Janson acrescentou ainda que, “a task force está a trabalhar em estreita colaboração com o governo local e as autoridades sanitárias que rodeiam cada local para determinar quais serão os parâmetros necessários para acolher os adeptos durante a 49ª temporada do campeonato”.

A Safe-to-Race Task Force e a Race Leadership Team constituem um diversificado conjunto de indivíduos com competências específicas nas áreas da assistência médica, saúde pública, relações governamentais, tecnologias da informação e promoção de eventos. Estas entidades vão permitir ajudar e orientar os organizadores a todos os níveis, de forma a garantir que o campeonato possa começar de forma segura para todos.

No entanto, nas circunstâncias atuais, não será tarefa fácil, até porque a logística operacional relativa a várias medidas de distanciamento social e potenciais testes no local para o Covid-19 continua a desenvolver-se com os funcionários locais, o que poderá também exigir ajustamentos adicionais ao calendário do Campeonato de Motocross Lucas Oil Pro 2020.

A suspensão temporária da venda de bilhetes permitirá que estas medidas atualizadas entrem em vigor sem mais complicações. Os adeptos que já adquiriram bilhetes para uma das rondas não terão de tomar quaisquer medidas adicionais neste momento, mas caso seja necessário um reembolso, os compradores têm até uma semana antes do respetivo evento para tomar uma decisão, mesmo que tenha sido remarcado.

A temporada de 2020 deverá começar com o Florida National, a 13 de junho, seguido pelo High Point National (20 de junho), o Southwick National (27 de junho), o RedBud National (4 de julho), o Thunder Valley National (11 de julho), o Spring Creek National (18 de julho) e o Washougal National (25 de julho).

Após uma pausa de duas semanas, o campeonato regressará com o Unadilla National (15 de agosto), seguido pelo Budds Creek National (22 de agosto), o Ironman National (29 de agosto) e o Fox Raceway National, que irá encerrar a temporada, a 5 de setembro).

Foto: Lucas Oil Pro Motocross Championship