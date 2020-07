Foi anunciado mais um calendário do AMA Motocross, desta vez a começar no dia 15 de Agosto e a ter um total de nove rondas.

O rancho da cantora de música “country” Loretta Lynn será o palco da abertura de um campeonato que passará por muitos dos circuitos por onde passa tradicionalmente o AMA Motocross, como Washougal, Millville e Thunder Valley.

De notar que serão realizadas duas etapas consecutivas em Red Bud, uma ao sábado e outra à terça-feira – dias 5 e 8 de Setembro, respetivamente.

Tal como se esperava, a não participação da seleção dos EUA no Motocross das Nações fazia antever uma coincidência de datas com o calendário AMA. De facto, no fim-de-semana do MXON terá lugar uma prova em Jacksonville.

O campeonato “Outdoor” terminará no dia 10 de Outubro na Fox Raceway em Pala, na Califórnia.

(Foto: Facebook Pro Motocross)