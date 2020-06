Depois de seis meses parado, o francês está de volta aos treinos de moto.

Marvin Musquin sofreu uma ruptura de ligamentos num joelho em Dezembro de 2019, a poucas semanas de começar o AMA Supercross.

O piloto da KTM foi forçado a ficar de fora de todo o campeonato “indoor” mas tem agora como objetivo estar à partida do AMA Motocross no dia 18 de Julho no Ironman National em Crawfordsville.

O gaulês vai certamente contribuir para uma maior competitividade nas 450, cilindrada em que terminou no Top 3 nos últimos quatro anos.

Bom regresso, Marvin!

—

(Foto: Facebook Marvin Musquin)