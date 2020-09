Com quase 300 quilómetros de extensão divididos por três sectores selectivos nos dias 12 e 13 de Setembro, Sábado e Domingo, a Baja TT do Pinhal marca o regresso do campeonato nacional de TT à actividade. The post CNTT regressa este fim-de-semana com a Baja TT do Pinhal first appeared on Offroadmoto