A Star Racing Yamaha anunciou o prolongamento do contrato com Justin Cooper.

O piloto estreou-se com esta equipa nos escalões profissionais do Motocross e Supercross norte-americano e juntos conseguiram o 3.º lugar no AMA Motocross 250 em 2018 e 2019.

Esta ligação vai continuar, pelo menos, “até ao fim da minha carreira na classe 250” de acordo com o comunicado de imprensa.

Isto significa que Cooper deverá fazer pelo menos mais uma temporada na cilindrada mais baixa do AMA MX e SX com o claro objetivo de tentar os dois títulos em 2021.

Dizem os rumores que a Yamaha vai deixar de ter uma equipa “Factory” já no próximo ano e que será a Star Racing a fazer alinhar dois pilotos em 250 (Justin Cooper e Christian Craig?) e outros dois em 450 (Aaron Plessinger e Dylan Ferrandis?).

—

(Foto: Star Racing Yamaha)