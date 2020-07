Depois de sofrer uma grave lesão que o afastou de grande parte do AMA Supercross 2020, Justin Bogle confirmou nas redes sociais que vai alinhar no campeonato “Outdoor” norte-americano.

Ao todo, foram quatro meses que o piloto da KTM esteve afastado das pistas devido a um forte traumatismo craniano sofrido após uma queda em Glendale em Janeiro.

“No primeiro dia que peguei na moto percebi como gosto de coisas simples como conduzir, competir e perseguir um objetivo. É simplesmente isto que fiz a minha vida toda. Curioso como a nossa perspectiva pode mudar durante aquelas alturas em que nos tentamos encontrar connosco próprios” disse Bogle no Instagram.

O regresso do n.º 19 significa infelizmente que Benny Bloss está fora da equipa Rocky Mountain ATV MC, ele que tinha feito a reta final do AMA Supercross com esta estrutura.

O início dos “Nationals” está previsto para o dia 15 de Agosto no rancho da cantora Loretta Lynn em Hurricane Mills, Tennessee.

(Foto: Simon Cudby/KTM)