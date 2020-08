Vencedor da primeira manga este fim-de-semana em Loretta Lynn’s 2, parece que Justin Barcia não vai renovar com a Yamaha para 2021.

Os rumores indicam que a marca azul deverá deixar de ter uma equipa oficial nos EUA, passando a Star Racing a “acumular” as estruturas das classes 250 e 450.

Tudo aponta para que Dylan Ferrandis e Aaron Plessinger sejam os escolhidos pela Yamaha na cilindrada maior no próximo ano, pelo que Justin Barcia está à procura de emprego.

O “Bam Bam” tem estado em negociações com duas equipas privadas da Honda: a MotoConcepts e a Penrite. Parece que a sua parceria de longa data com a Alpinestars pode ser decisivo na escolha do norte-americano.

Mesmo em tempo de pandemia, a “silly season” começa a aquecer… Acompanhe tudo aqui no Offroad Moto!

—

