Cooper Webb anunciou que vai ficar fora do restante campeonato AMA Motocross.

Depois da abertura da época no passado fim-de-semana em Loretta Lynn’s, o piloto da KTM ressentiu-se da lesão nas costas contraída durante a temporada de Supercross, em Arlington.

Logo nos treinos em Loretta Lynn’s, Webb deu um “mau jeito” durante os treinos e voltou a magoar-se na mesma zona do corpo. O n.º 2 ultrapassou as dores ao longo do dia e terminou na 7.ª posição da classificação geral da classe 450.

Exames médicos logo a seguir à corrida revelaram várias hérnias discais, pelo que a decisão imediata foi a retirada do campeonato AMA Motocross para começar já os tratamentos e a recuperação.

Ian Harrison, o diretor da equipa Red Bull KTM disse em comunicado compreender “o quão desapontante esta situação é para toda a equipa mas estamos cá para apoiar o Cooper e fazer o que é melhor para a sua saúde a longo prazo”.

(Foto: Simon Cudby/KTM)