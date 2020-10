O piloto da Inde Aspar Team de Moto2 sofreu uma fratura exposta no dedo mindinho da mão esquerda no Warm Up de Le Mans Aron Canet, da Inde Aspar Team em Moto2, foi submetido a uma cirurgia bem sucedida numa fratura exposta das duas articulações interfalangiais do quinto dedo da mão esquerda, sofrida