Os organizadores do Lucas Oil Pro Motocross continuam a fazer ajustes no calendário, devido à incerteza que o surto de coronavírus tem vindo a causar. O arranque do campeonato estava agendado para dia 4 de julho, mas tal já não irá acontecer.

Ao contrário do Monster Energy Supercross, o motocross ao ar livre continua com intenção de ter a presença do público em todos os eventos. Foi precisamente com o objetivo de garantir que isso aconteça que a promotora do evento, a MX Sports Pro Racing, anunciou que a competição não vai começar no fim-de-semana de 4 de julho, no RedBud.

A ideia dos organizadores continua a ser a de dar início ao campeonato ainda durante o mês de julho mas, com o público presente, o que não estava previsto para a data estabelecida inicialmente. No entanto, a presença dos fãs nas corridas exige protocolos elevados de distanciamento social e o grande problema continuam a ser as diferentes orientações de Estado para Estado.

O plano atual prevê o início da competição em julho, mas a data exata de início e a localização continuam por decidir. O que foi determinado é que o RedBud não terá lugar no dia 4 de julho, como estava previsto, nem será a ronda de abertura do campeonato.

Foto: AMA Motocross