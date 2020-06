Já foram reveladas mais algumas novidades sobre o calendário do AMA Motocross.

O campeonato terá início a 18 de Julho no circuito Ironman em Crawfordsville e terminará a 10 de Outubro na pista Fox Raceway em Pala na Califórnia.

Ter corridas com público é uma prioridade para o promotor do AMA Motocross, pelo que todas as outras provas estão ainda com datas por confirmar. Certo é que o objetivo é ter entre 10 e 11 rondas no calendário.

A grande novidade é a realização de uma prova no Loretta Lynn Ranch, propriedade da cantora de música country com o mesmo nome e que habitualmente é o palco da final nacional dos campeonatos amadores de Motocross. Desta vez, este mítico circuito acolherá em Agosto uma ronda do AMA Motocross.

Os EUA são o país com mais mortes por COVID-19 pelo que tudo dependerá das normas impostas por cada estado.

Para já, o campeonato norte-americano de Motocross terá as seguintes etapas:

18 Julho – Ironman Raceway (Crawfordsville, IN)

Data a anunciar – Florida WW Ranch Motocross (Jacksonville, FL)

Data a anunciar – Washougal (Washougal, WA)

Data a anunciar – High Point Raceway (Mt. Morris, PA)

Data a anunciar – The Wick 338 (Southwick, MA)

Data a anunciar – RedBud MX (Buchanan, MI)

Data a anunciar – Thunder Valley Motocross Park (Lakewood, CO)

Data a anunciar – Unadilla MX (New Berlin, NY)

Agosto (data a anunciar) – Loretta Lynn Ranch (Hurricane Mills, TN)

Data a anunciar – Spring Creek MX Park (Millville, MN)

Data a anunciar – Budds Creek Motocross Park (Mechanicsville, MD)

10 Outubro – Fox Raceway (Pala, CA)

(Foto: Facebook Pro Motocross)