Já foram reveladora mais alguns detalhes sobre o calendário do campeonato norte-americano de Motocross.

A MX Sports – empresa promotora do AMA Motocross – confirmou já duas datas em Julho para arrancar a temporada: Ironman a 18 de Julho e Jacksonville a 25 de Julho.

Já tinha sido avançado que a prioridade era ter um campeonato em que as provas pudessem ter público a assistir. No entanto, a legislação quanto à pandemia do novo coronavírus é diferente de estado para estado, daí que o calendário está a ser definido um mês de cada vez.

Desta forma, para já confirma-se que as duas rondas que terão lugar em Julho serão abertas ao público de acordo com as regras em vigor nos estados do Indiana e da Florida.

Os EUA são o país com maior número de mortes causadas pelo COVID-19, por isso resta saber quando existirão condições para confirmar as provas do AMA Motocross a realizar em Agosto.

—

(Foto: Facebook AMA Motocross)