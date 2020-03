AMA Motocross: Anulada a prova de Hangtown Os norte-americanos esperaram o máximo que podiam mas a propagação do novo coronavírus nos EUA acabou por ter efeitos no calendário do AMA Motocross. desporto MotoSport desporto/ama-motocross-anulada-a-prova-de-hangtown_5e75164954821b1985b1086e





Hangtown seria o palco da abertura do campeonato no dia 16 de maio mas as circunstâncias obrigaram o organizador a desmarcar esta data.

A MX Sports Pro Racing – empresa promotora do AMA Motocross – está atenta à evolução da situação e pretende reorganizar o calendário.

Este trabalho está em curso de acordo com o comunicado do promotor: “estamos a definir um plano de ação para cada uma das restantes provas e do campeonato como um todo. Informaremos assim que forem tomadas decisões.”

(Foto: Facebook Pro Motocross)