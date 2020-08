A lama marcou presença em Loretta Lynn’s 2, a segunda ronda do campeonato AMA Motocross. E onde há lama, há surpresas!

Na primeira manga, Justin Barcia realizou o “holeshot” e liderou toda a corrida. O piloto da Yamaha esteve simplesmente irrepreensível na lama e venceu com 48 segundos de avanço sobre o seu colega de equipa, Broc Tickle.

Tickle rodou sempre nos lugares cimeiros e, na fase final, conseguiu tirar partido dos erros de Christian Craig e do problema mecânico de Eli Tomac para garantir um surpreendente 2.º posto.

Adam Cianciarulo e Zach Osborne recuperações brilhantes. O piloto da Kawasaki veio de 14.º até 3.º, enquanto que o da Husqvarna arrancou em 31.º e terminou em 5.º. O sueco Fredrik Noren alcançou um fantástico 4.º lugar depois de um excelente arranque.

Uma referência para Marvin Musquin que foi 8.º e para Eli Tomac que teve de abandonar na última volta com a sua moto “gripada”. Ao campeão em título foi atribuída a 9.ª posição.

Na segunda manga, Max Anstie foi o mais rápido no arranque, levando atrás de si Musquin, Cianciarulo e Barcia.

Tirando partido da sua vasta experiência na lama, o britânico não deu hipótese nas primeiras 11 voltas e parecia caminhar para a sua estreia em vitórias no AMA Motocross depois de seis anos consecutivos no campeonato do mundo de Motocross.

No entanto, Zach Osborne tinha outras intenções. Vindo do 6.º lugar inicial, o piloto da Husqvarna chegou ao 2.º posto a meio da corrida e começou a exerce pressão sobre o líder. A tática deu resultado porque o inglês cometeu um erro que foi aproveitado por “Zacho” mas também por Marvin Musquin.

O francês manteve-se próximo de Osborne até à última curva mas não havia nada que pudesse fazer para evitar um novo triunfo do n.º 16. Anstie segurou a 3.ª posição até ao fim na frente de Jason Anderson, ele que recuperou de 13.º até 4.º. Adam Cianciarulo fechou o lote dos cinco primeiros.

Eli Tomac voltou a sofrer de problemas mecânicos que o relegaram para o 24.º posto. Justin Barcia cometeu vários erros e não foi além do 32.º lugar.

Na classificação geral, Zach Osborne (5.º/1.º) conquistou a sua segunda vitória consecutiva e reforçou a sua liderança no campeonato. O “rookie” Adam Cianciarulo (3.º/5.º) garantiu o seu primeiro pódio na classe 450 seguido por Marvin Musquin (8.º/2.º).

A caravana do AMA Motocross segue agora para Crawfordsville, no estado do Indiana, onde no dia 29 de Agosto se realiza a terceira ronda da temporada, o Ironman National.

Classificação da 1.ª manga da classe 450 em Loretta Lynn’s 2

Classificação da 2.ª manga da classe 450 em Loretta Lynn’s 2

Classificação geral da classe 450 em Loretta Lynn’s 2

(Foto: Simon Cudby/Husqvarna)