Depois de vencer a última ronda do AMA Supercross 450, Zach Osborne provou que está num ótimo momento de forma e conquistou a sua primeira vitória de sempre na cilindrada maior do AMA Motocross.

Osborne veio de 9.º até 2.º na primeira manga, cortando a meta a apenas 4 segundos do vencedor Jason Anderson. “Zacho” mostrou logo que estava em Loretta Lynn’s determinado em discutir o triunfo e na última corrida do dia, rapidamente se viu livre de Adam Cianciarulo (autor do holeshot) e rumou à vitória.

Jason Anderson (1.º/6.º) liderou de início ao fim a manga inaugural do campeonato mas cometeu alguns erros na fase final da segunda corrida e, apesar de ter rodado em 2.º, acabou por descer ao 6.º posto. Osborne e Anderson deram à Husqvarna a primeira “dobradinha” do ano.

A caravana do AMA Motocross vai manter-se no rancho da cantora de música “country” Loretta Lynn’s já que a segunda ronda se realiza também aqui no dia 22 de Agosto.

(Foto: Pro Motocross)