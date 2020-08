À terceira foi de vez… o campeão em título conseguiu finalmente a sua primeira vitória de 2020!

No ano em que tenta conquistar a sua quarta coroa consecutiva no AMA Motocross 450, Eli Tomac (2.º/1.º) não conseguiu bater Marvin Musquin (1.º/6.º) na primeira manga em Ironman, mas o piloto da Kawasaki redimiu-se na última corrida do dia e subiu ao degrau mais alto do pódio.

Musquin teve uma segunda manga para esquecer mas o francês conseguiu ganhar mais alguns pontos a Zach Osborne (7.º/3.º), o líder do campeonato que aqui foi o 5.º classificado final depois de vencer as duas primeiras etapas do ano.

Quem ajudou Tomac e Musquin a recuperarem pontos a Osborne foram Adam Cianciarulo (3.º/4.º) e Justin Barcia (6.º/2.º), eles que terminaram o dia em 3.º e 4.º respetivamente.

O piloto da Kawasaki liderou o pelotão em 9 das 17 voltas da segunda manga mas ainda não foi desta que AC conseguiu a sua primeira vitória na classe 450.

Por sua vez, Barcia esteve muito perto de vencer a última manga. O piloto da Yamaha – vencedor da primeira corrida em Loretta Lynn’s 2 – pressionou Eli Tomac até ao cair da bandeira de xadrez mas não conseguiu impedir o triunfo do detentor da coroa.

Na classificação provisória do campeonato da categoria 450, Zach Osborne mantém a placa vermelha com 12 pontos de vantagem sobre Marvin Musquin. Na luta pelo 3.º lugar, Justin Barcia e Eli Tomac estão separados somente por 1 ponto e Adam Cianciarulo esta logo atrás dos dois veteranos!

O AMA Motocross prossegue em Red Bud, circuito onde terão lugar duas provas consecutivas, uma no dia 4 e outra no dia 7 de Setembro.

Classificação geral da categoria AMA 450 MX em Ironman

Classificação atual do campeonato AMA Motocross 450 após a 3.ª ronda

(Foto: Instagram @racekawasaki)