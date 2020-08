A lama marcou presença em Loretta Lynn’s 2, a segunda ronda do campeonato AMA Motocross. E onde há lama, há surpresas!

Na primeira manga da classe 250, o “holeshot” foi de Shane McElrath mas, logo na quarta curva, o piloto da Yamaha cometeu um erro e foi superado por Cameron McAdoo. O n.º 29 aguentou a liderança durante duas voltas, antes de ser ultrapassado por RJ Hampshire.

A partir daí, o piloto da Husqvarna não mais olhou para trás, gerindo a corrida a partir do posto de comando. Hampshire cortou a meta com mais de 8 segundos de vantagem sobre Dylan Ferrandis.

O norte-americano e o francês deixaram a concorrência a mais de 1m20s, num pelotão encabeçado por Jeremy Martin, Cameron McAdoo e pelo “rookie” Carson Mumford.

Na segunda manga, coube a Alex Martin liderar “de fio a pavio”. O piloto da Suzuki nunca deixou o seu irmão Jeremy aproximar-se e os dois cortarem a meta separados por mais de 1 minuto.

Shane McElrath voltou a sair bem da grelha e, desta vez, aguentou-se sem cometer grandes erros e cortou a meta em 3.º na frente do seu colega de equipa, Dylan Ferrandis.

O francês veio de 20.º até 4.º, terminando a corrida a 1,9 segundos de McElrath. A fechar os cinco primeiros ficou Cameron McAdooo. O vencedor da manga inicial, RJ Hampshire teve vários problemas e acabou na 18.ª posição.

Na classificação geral de Loretta Lynn’s 2, Jeremy Martin (3.º/2.º) não precisou de vencer qualquer manga para subir ao degrau mais alto do pódio. Seguiu-se Dylan Ferrandis (2.º/4.º) que, desta forma, manteve a liderança do campeonato.

Alex Martin (7.º/1.º) concluiu o dia no 3.º lugar na frente de Cameron (4.º/5.º), Shane McElrath (8.º/3.º).

A caravana do AMA Motocross segue agora para o estado do Indiana, onde no próximo dia 29 de agosto, terá lugar a terceira ronda do campeonato, o Ironman National.

Classificação da 1.ª manga da classe 250 em Loretta Lynn’s 2

Classificação da 2.ª manga da classe 250 em Loretta Lynn’s 2

Classificação geral da classe 250 em Loretta Lynn’s 2

—

(Foto: Pro Motocross)