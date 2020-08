Depois de triunfar em Loretta Lynn’s 2, Jeremy Martin somou novo triunfo no AMA Motocross 250 no circuito Ironman em Crawfordsville.

Dylan Ferrandis (1.º/3.º) não deu qualquer hipótese na primeira manga, triunfando com 26 segundos de vantagem sobre Jeremy Martin (2.º/1.º). No entanto, na última corrida do dia, o francês caiu na curva inicial e foi obrigado a encetar uma forte recuperação para evitar perder muitos pontos no campeonato.

Martin liderou de início ao fim sobre Justin Cooper enquanto Ferrandis veio de 40.º até 3.º!

Brandon Hartranft (3.º/4.º) subiu ao degrau mais baixo do pódio naquele que foi o seu melhor resultado do ano até agora para o piloto da KTM.

Um dos favoritos ao título antes da temporada começar, Justin Cooper (8.º/2.º) só agora conseguiu mostrar o seu verdadeiro potencial com uma ótima prestação na segunda manga.

Depois de uma prova para esquecer em Loretta Lynn’s 2 – onde registou dois abandonos – Jett Lawrence (4.º/5.º) fechou o lote dos cinco primeiros nesta ronda.

Na classificação provisória do campeonato AMA Motocross 250, Dylan Ferrandis mantém-se no comando mas agora só com 4 pontos de avanço sobre Jeremy Martin. Já a 35 pontos do líder está Alex Martin (irmão de Jeremy), ele que não foi além do 6.º posto em Ironman.

O AMA Motocross prossegue em Red Bud, circuito onde terão lugar duas provas consecutivas, uma no dia 4 e outra no dia 7 de Setembro.

Classificação geral da categoria AMA 250 MX em Ironman

Classificação atual do campeonato AMA Motocross 250 após a 3.ª ronda

(Foto: Instagram @fchonda)