Trystan Hart colocou um ponto final na invencibilidade de Cody Webb no campeonato AMA East Extreme.

No Battle of the Goats, em Taylorsville, o piloto da KTM liderou desde o início, controlando sempre a vantagem sobre Webb. No final, foram 13 minutos de diferença que permitiram a Hart conquistar a sua primeira vitória de sempre nesta competição.

Keith Curtis, piloto de motos de neve, teve uma ótima prestação e subiu ao degrau mais baixo do pódio na frente de Benjamin Herrera e Max Gerston.

Ryan Sipes tentou a sua sorte no Hard Enduro. O versátil piloto da KTM foi 6.º no prólogo mas, na corrida principal, terminaria apenas em 35.º.

Numa altura em que falta apenas uma ronda para terminar o campeonato AMA East Extreme, Cody Webb lidera com 35 pontos de vantagem sobre Trystan Hart.

Classificação final do Battle of the Goats 2020

Classificação atual do campeonato AMA East Extreme

(Foto: Roots, Rocks and Mud Photos)