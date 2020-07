Cody Webb triunfou pela terceira vez consecutiva no campeonato AMA East Extreme, o Mad Moose Hard Enduro em Marquette no estado do Michigan.

No final de quase três horas de corrida, o piloto da Sherco venceu as três etapas da prova e cortou a meta com 5m33s de vantagem sobre Trystan Hart.

No degrau mais baixo do pódio ficou o chileno Benjamin Herrera que assim colocou a sua Beta ao lado da Sherco de Webb e da KTM de Hart.

Cody Webb ampliou assim a sua vantagem no campeonato norte-americano de Hard Enduro, o qual prossegue no dia 2 de Agosto na Carolina do Norte para o “Battle of Goats”.

Classificação do Mad Moose Hard Enduro

Cody Webb, Sherco Trystan, Hart, KTM Benjamin Herrera, Beta Pat Smage, Sherco Max Gerston, Beta Ron Commo III, Beta Noah Kepple, Husqvarna Nick Fahringer, Sherco Logan Bolopue, KTM Adam Hartnagel, KTM

(Foto: Patsy Davis)