Depois de ter perdido a última ronda do campeonato na derradeira especial para Grant Baylor, desta vez Josh Toth não deixou escapar a vitória no Little Racoon National Enduro em Wellston, no estado do Ohio.

O piloto da Red Bull KTM apostou tudo nesta corrida e chegou ao fim das seis especiais com 1m03s de vantagem sobre Steward Baylor.

O tetra-campeão norte-americano de Enduro surgiu em Wellston aos comandos de uma Kawasaki KX450F que afirmou ter comprado na sexta-feira anterior à prova. Recorde-se que Steward Baylor rescindiu contrato com a equipa oficial da Sherco no início do ano.

Grant Baylor – irmão de Steward – não teve desta vez a sorte do seu lado. Um toque com outro piloto deixou-o com um seletor de velocidades bastante danificado e o piloto da Sherco não conseguiu ir além do 3.º posto. No entanto, manteve-se na liderança do campeonato, agora com 12 pontos de vantagem sobre Josh Toth.

O campeonato AMA Enduro tem a sua quinta etapa no dia 23 de Agosto em Chandlersville, no estado do Ohio, o Grassman National Enduro.

Classificação final do Little Racoon Enduro

Josh Toth (KTM) Steward Baylor (Kawasaki) Grant Baylor (Sherco) Ben Kelley (KTM) Ryder Lafferty (Husqvarna) Thorn Devlin (Beta) Cory Buttrick (Husqvarna) Ben Nelko (Husqvarna) Cody Barnes (Beta) Craig DeLong (Husqvarna)

(Foto: Shan Moore)