"É um orgulho para a família vitoriana, pelo Jota, pelo profissional, atleta, homem, companheiro e amigo, pelo jogador que é. O Jota merece, também pelo seu trajeto. Dá um sinal para as pessoas que acalentam esse sonho de que há muitas formas de chegar à seleção. Não se pode é desistir do compromisso diário", disse, em conferência de imprensa.

Álvaro Pacheco, que falava na antevisão ao embate com o Desportivo de Chaves, da 26.ª jornada da I Liga, abordou a estreia absoluta do atacante, de 24 anos, na lista de convocados da seleção 'AA', divulgada na sexta-feira pelo selecionador Roberto Martínez, para os duelos particulares com Suécia, em Guimarães, e Eslovénia, em Liubliana.

Para Álvaro Pacheco, o jogador que iniciou a carreira sénior no Sousense, emblema do concelho de Gondomar onde cumpriu a maioria da formação, antes de rumar a Sporting de Espinho, Leixões, Casa Pia e Vitória, equipa pela soma 12 golos e sete assistências na presente época, tem capacidade para deixar "a sua marca e o seu legado" na seleção.

"O Jota já disse e sabe muito bem que, antes de desfrutar desse momento, até porque acredito que vai fazer história na seleção, deixando a sua marca e o seu legado, tem um jogo muito importante para as nossas aspirações. Está focado na conquista dos três pontos em Chaves", disse o treinador.

O espanhol Roberto Martínez convocou um total de 32 jogadores, com apenas três novidades, nomeadamente as estreias de Jota Silva e Francisco Conceição (FC Porto), e o regresso de Francisco Trincão (Sporting), para os encontros particulares com a Suécia, agendado para quinta-feira, em Guimarães, e com a Eslovénia, em 26 de março, em Liubliana.

