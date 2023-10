O técnico de 52 anos assinou um contrato válido até 2025 e torna-se no terceiro treinador dos vimaranenses na época em curso, depois de Moreno, que confirmou a saída em 13 de agosto, após o triunfo sobre o Estrela da Amadora (1-0), na jornada inaugural da I Liga, e está agora no Desportivo de Chaves, e de Paulo Turra, cujos termos da saída não foram ainda oficializados pelos vitorianos.

O treinador natural de Felgueiras volta ao ativo 10 dias depois de ter deixado o Estoril Praia, clube pelo qual registou três vitórias, um empate e quatro derrotas em jogos oficiais, ocupando o 17.º lugar do campeonato, com quatro pontos.

Antes da experiência nos 'canarinhos', o treinador representou o Vizela por três épocas e meia, nas quais contribuiu para as subidas do emblema minhoto à II Liga, na época 2019/20, e ao escalão principal, na época 2020/21, antes de ser parte de uma inédita permanência dos vizelenses na I Liga, na época 2021/22, e de deixar o clube na primeira metade da temporada 2022/23.

Álvaro Pacheco foi ainda treinador principal do Lixa, equipa da sua localidade natal, na época 2011/12, e do Fafe, na temporada 2018/19, tendo, pelo meio, sido adjunto de Miguel Leal no Penafiel, no Moreirense e no Boavista, entre as épocas 2012/13 e 2017/18.

Já Paulo Turra, técnico brasileiro de 49 anos, deixou os minhotos após mês e meio de trabalho, que começou e acabou com vitórias caseiras, sobre o Vizela, em 27 de agosto, para a terceira jornada do campeonato (2-0), e sobre o Estoril Praia, no domingo, para a sétima ronda (3-2), e que registou ainda um empate e três derrotas, uma das quais com o Tondela (1-0), a ditar a eliminação da Taça da Liga.

TYME // VR

Lusa/Fim