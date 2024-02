A equipa minhota deve ter a mesma abordagem do encontro da ronda anterior, com o Portimonense (1-1), mas "manter a concentração e o rigor no tempo todo", frente a um adversário que derrotou o Arouca na 22.ª jornada (1-0), com um novo treinador ao 'leme', Gonçalo Santos.

"Vai ser um jogo difícil. A entrada do novo treinador teve um impulso positivo na equipa. Mudou um pouco o sistema de jogo. O nosso foco é entrarmos intensos e agressivos, dentro daquilo que nos caracteriza, sermos dominantes e regressar às vitórias em casa, em frente aos nossos adeptos", disse, na conferência de antevisão ao jogo marcado para as 20:30 de sábado.

O 'timoneiro' dos vimaranenses enalteceu ainda o facto de o técnico casapiano, ex-adjunto dos antecessores Filipe Martins e Pedro Moreira, se "sentir confortável" para devolver aos 'gansos' um sistema tático assente numa linha de cinco defesas e perspetivou um oponente a "jogar no erro" da formação minhota.

À espera de "pouco espaço" para a circulação de bola, Álvaro Pacheco frisou que o Vitória deve "ter serenidade para controlar o jogo", mesmo nas fases de menor domínio, e mostrou-se convencido de que os seus pupilos vão marcar, contrariando a tendência dos três jogos entre as equipas para a I Liga, com apenas um golo para os lisboetas, no início da época 2022/23.

"Isso já faz parte do passado. Estas são equipas diferentes, com treinadores diferentes. Queremos muito conquistar três pontos. Amanhã [sábado] vai haver golos", projetou.

Com o defesa central Borevkovic e o extremo Jota Silva de regresso às opções após castigo e o médio Tomás Händel em dúvida, após ter fraturado os ossos do nariz, o técnico de 52 anos reconhece que é "importante ter todos os jogadores disponíveis" para a equipa "criar uma variabilidade maior no jogo" e lhe dar "as dores de cabeça" de que gosta.

Álvaro Pacheco comentou ainda o alegado interesse dos brasileiros do São Paulo em André Silva, tendo dito que o ponta de lança, autor de 13 golos na época em curso, está focado no Vitória de Guimarães e na "transferência da bola para a baliza adversária", em parceria com os colegas.

O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa, com 41 pontos, recebe o Casa Pia, 12.º, com 23, em desafio marcado para as 20:30 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Bruno Pires Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.

