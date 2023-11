Ciente de que os vitorianos atravessam uma "boa fase", com três triunfos seguidos para o campeonato e um, pelo meio, para a Taça de Portugal, sobre o Moncarapachense (3-1), o técnico defendeu que a equipa deve somente "olhar para o presente" e aparecer com "muita vontade, muito crer e muita ambição", num embate com um "adversário forte", em que os duelos podem ser cruciais para o desfecho.

"Vamos encontrar um adversário forte, que só perdeu em casa com o Sporting de Braga e com o FC Porto. No campeonato, vem de uma série de três vitórias e um empate. Vai criar algumas dificuldades, mas temos de entrar fortes e fazer as coisas acontecer. Será um jogo de muita luta, muitos duelos. Quem tiver mais capacidade de lutar, vai estar mais próximo de ganhar", projetou, na antevisão ao desafio marcado para as 15:30 de domingo, na vila de Moreira de Cónegos.

Álvaro Pacheco reconhece ainda "uma carga emocional" associada aos dérbis, encontros que "os adeptos gostam", mas recusou que a circunstância tenha influenciado a preparação de um embate que requer fidelidade "à identidade e às dinâmicas táticas", após uma "semana fantástica de treino".

"Quero que se apaixonem, se foquem, se dediquem e se divirtam, que façam os nossos adeptos sentirem-se orgulhosos, para conseguirem o que pretendemos, que é a vitória para dedicar aos nossos adeptos", acrescentou.

Convencido de que o Vitória terá "capacidade para se adaptar" a um relvado eventualmente pesado, fruto da chuva que tem caído no concelho de Guimarães, o 'timoneiro' desvalorizou ainda a hipótese de a sua equipa igualar o FC Porto no terceiro lugar, com 22 pontos, em caso de triunfo no domingo.

"Não olho para isso, nem para a classificação. Queremos conquistar os três pontos em disputa. Durante a semana, tivemos o foco no que temos de fazer para chegar amanhã [domingo] e sermos capazes de estarmos mais perto de vencer", realçou.

Álvaro Pacheco mostrou-se ainda feliz pela convocatória do Bruno Varela para a seleção de Cabo Verde, para o jogo particular com Angola, em 16 de novembro, e para o duelo com Eswatini, em 21 de novembro, relativo à qualificação para o Mundial de 2026, e mostrou-se confiante nas soluções ao dispor caso o guarda-redes seja convocado para a edição de 2024 da CAN.

O Vitória de Guimarães, quarto classificado da I Liga portuguesa, com 19 pontos, visita o Moreirense, sétimo, com 14, em desafio marcado para as 15:30 de domingo, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, Guimarães, com arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.

TYME // PFO

Lusa/Fim