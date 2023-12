Álvaro Djaló falha deslocação do Sporting de Braga a Nápoles devido a lesão

O extremo Álvaro Djaló ficou hoje de fora dos convocados do Sporting de Braga para a deslocação ao terreno do Nápoles, terça-feira, da sexta e última jornada do Grupo C da Liga dos Campeões de futebol.