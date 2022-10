O piloto da Aruba.it Racing somou a terceira vitória em Portugal na nona ronda do Mundial, ao cumprir as 20 voltas ao circuito algarvio em 33.40,730 minutos, à média de 163,616 quilómetros/hora.

Bautista, atual líder do Mundial, saiu do terceiro lugar da grelha, assumindo o comando da prova à 10.ª volta, ao destronar o turco Tropak Razgatlioglu (Yamaha), vencedor da primeira corrida, no sábado, e da Superpole, hoje.

Ambos os pilotos discutiram a liderança da corrida até à entrada para a penúltima volta, altura em que o espanhol se distanciou de Razgatlioglu, terminando com uma vantagem de mais de dois segundos sobre o turco.

O hexacampeão do mundo, o britânico Jonathan Rea (Kawasaki), que chegou a comandar a corrida e que se manteve na perseguição aos dois primeiros, terminou em terceiro, a 2,256 segundos do vencedor.

Com mais uma vitória no circuito algarvio - a segunda este ano em Portugal, depois da vitória em maio na primeira corrida no Estoril -- Bautista reforçou a liderança do Mundial de pilotos, com 448 pontos, mais 56 pontos que o turco Tropak Razgatlioglu, segundo, com 392, e mais 83 do que Jonathan Rea, terceiro, com 366.

Em Supersport, o suíço Dominique Aegerter (Yamaha) venceu a segunda corrida, ao percorrer as 17 voltas ao circuito algarvio em 29.46,428 minutos.

O piloto italiano Raffaele de Rosa (Ducati) garantiu o segundo lugar, tendo o turco Can Oncu (Kawasaki) fechado o pódio.

Com esta vitória em Portimão, Aegerter que falhou o pódio na primeira corrida, no sábado, ganha pelo italiano Stefano Manzi (Triumph), reforçou a liderança do Mundial de pilotos, somando 374 pontos, seguido por Lorenzo Baldassarri, segundo, com 329, e Can Ocu (Kawasaki), terceiro, com 194.

