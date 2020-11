Vários pilotos profissionais já usaram em competição o sistema Tech-Air Off-Road, e a Alpinestars acaba de anunciar o seu novo colete com airbag que estará disponível para o uso de pilotos profissionais no Dakar de 2021.

Foram dois anos agitados para a linha Alpinestars Tech-Air Airbag System. A Tech-Air Race tornou as corridas de moto uma atividade mais segura para os pilotos, e a Tech-Air Street e a Tech-Air 5 vieram trazer a tecnologia para outros tipos de pilotagem, como por exemplo o uso diário ou lazer. A mais recente novidade da Alpinestars neste domínio é o novo colete de proteção Tech-Air Off-Road Airbag System

Com um pedigree de desenvolvimento que incluiu testes rigorosos de pilotos ao longo de Dakar 2019 e 2020, que incluiu um algoritmo de deteção de acidentes no rally, este sistema de airbag ativo envia proteção para as costas, peito, ombros e clavículas do piloto se ocorrer um acidente. Vem também integrado com o Alpinestars Bionic Pro V2, uma proteção extra para os braços e peito.

Vários pilotos profissionais já usaram o sistema Tech-Air Off-Road, e a Alpinestars orgulha-se de anunciar que o novo sistema estará disponível para o uso de pilotos profissionais, tendo como destino o Rally Dakar de 2021. De acordo com as regras do evento, os sistemas de airbag agora são um requisito para competir — portanto, o tempo não poderia ser melhor.

Infelizmente, a Alpinestars ainda não deu informações sobre

preços ou disponibilidade do novo colete de proteção Tech-Air Off-Road Airbag

System.

Também não está claro se a Alpinestars tem planos de lançar

uma versão mais focada no lazer offdroad do Tech-Air Off-Road System, para o

qual já existem os coletes Tech-Air Street e Tech-Air Race, mas com toda a certeza

o novo colete é o mais sofisticado de todos em termos de tecnologias de

proteção.