Montez completou a prova com o tempo de 53.16 minutos (8.51 no segmento de natação, 27.05 no de ciclismo e 15.34 no de corrida, aos quais acrescem as transições), batendo os espanhóis Estaban Basanta Fouz e Joan Reixach Abril, segundo e terceiro classificados, respetivamente, por 16 e 44 segundos.

João Chagas foi o segundo melhor representante português, ao terminar no quinto lugar, com o tempo de 54.10 minutos, seguido de Gonçalo Oliveira, oitavo, com 54.31, e Rodrigo Rodrigues, 10.º, com 55.08.

No setor feminino, Maria Tomé concluiu a prova espanhola com o tempo de 1:00.26 horas, apenas batida pela espanhola Helena Moragas Molina, por 11 segundos, enquanto Inês Rico conseguiu terminar na quinta posição, com 1:00.54.

