Alexandre Azinhais teve hoje mais uma boa prestação. Saindo da 66.ª posição, o algarvio superou todas as dificuldades e chegou ao final no 67.º lugar.

Na classificação geral, o algarvio mantém o 66.º posto e tem vindo a conseguir alcançar todos os seus objetivos até agora.

Ao Offroad Moto, o piloto do Club Aventura Touareg fez um ponto de situação da sua participação nas três primeiras etapas.

“O primeiro dia foi duro devido aos longos troços de pedra e aos rios secos sinuosos . A navegação era fácil. No segundo dia iniciámos com as dunas fáceis mas com muitos waypoints. Por azar falhei um waypoint que pensava que tinha marcado e quando recebi o aviso já me encontrava demasiado longe. Fui penalizado em 20 minutos no final do dia, fazendo-me descer de 62.º para 67.º” afirmou Azinhais sobre os dois primeiros dias.

Sobre a etapa 3, o piloto da KTM disse-nos que “teve paisagens espectaculares com um pouco de tudo: tanto havia planícies de ir com a moto a fundo como também apanhámos dunas altas. No final tivemos direito a um ‘brinde’ de zonas de enduro com subidas íngremes de areia e pedra. Tudo correu bem e mantive a minha posição.“

(Foto: Club Aventura Touareg)