Zverev, sétimo classificado do ranking mundial, que nunca passou dos quartos de final no torneio parisiense em terra batida, bateu Novak, 91.º classificado da hierarquia da ATP, pelos parciais de 7-5, 6-2 e 6-4, após duas horas e sete minutos de confronto.

O alemão, finalista vencido do US Open há apenas duas semanas, vai defrontar na segunda ronda da prova o vencedor do encontro entre o francês Pierre-Hugues Herbert, número 78 do mundo, e o norte-americano Michael Mmoh, 177.º colocado do ranking masculino.

