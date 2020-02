Alex Botelho deixa cuidados intensivos e vai recuperar no serviço de pneumologia O surfista Alex Botelho deixou hoje a Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital de Leiria e vai continuar a recuperação no serviço de pneumologia, revelou hoje fonte da organização da prova de ondas Gigantes Nazaré Challenge. desporto Lusa desporto/alex-botelho-deixa-cuidados-intensivos-e-vai-_5e4ad4b184a13912995bc85f





"A situação clínica do surfista Alex Botelho continua a melhorar. Deixou hoje a UCI do Hospital de Leiria e vai continuar a recuperação no serviço de pneumologia", informou fonte da organização da prova, disputada na passada semana, na Praia do Norte.

Alex Botelho sofreu um acidente durante a prova, tendo ficado inconsciente, na Praia do Norte, depois de a mota de água, na qual seguia acompanhado do também português Hugo Vau, ter sido atingida por uma onda que deixou o surfista inconsciente durante cerca de dois minutos, altura em que foi resgatado do mar.

No campeonato, que aproveitou as ondas com cerca de 20 metros, a equipa de segurança e resgate na água, encabeçada pelo brasileiro Edilson Assunção, conhecido pela alcunha de 'Alemão de Maresias', foi distinguida com o prémio "compromisso".

