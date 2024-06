Felix Zwayer, que tem 43 anos e é internacional desde 2012, vai ser auxiliado pelos compatriotas Stefan Lupp e Marco Achmüller, enquanto Bastian Dankert vai ser o videoárbitro. Já o espanhol Jesús Gil Manzano será o quarto árbitro.

O árbitro alemão já dirigiu jogos dos escalões jovens de Portugal, mas vai dirigir pela primeira uma partida da equipa principal. Nas competições europeias já arbitrou duelos de FC Porto, Benfica, Sporting e Sporting de Braga.

Portugal estreou-se no Euro2024 na terça-feira, com uma vitória frente à República Checa, por 2-1, numa partida em que esteve a perder e apenas chegou ao triunfo já no período de descontos, com um golo de Francisco Conceição, que tinha entrado poucos minutos antes.

A equipa das 'quinas' defronta no sábado a Turquia, em partida agendada para as 18:00 locais (17:00 em Lisboa), em Dortmund, num duelo entre os lideres do agrupamento, pois a seleção turca bateu a Geórgia na primeira ronda por 3-1.

No fecho da fase de grupos, Portugal vai defrontar a Geórgia, em jogo agendado para quarta-feira, em Gelsenkirchen.

AJO/LG // JP

