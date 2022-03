Siebert, de 37 anos, vai arbitrar pela segunda vez um encontro da seleção portuguesa, depois de, em março do ano passado, ter dirigido precisamente a estreia da equipa das 'quinas' na fase de apuramento para o próximo Mundial, que terminou com um triunfo sobre o Azerbaijão (1-0), em Turim.

O árbitro germânico, que é internacional desde 2015, vai ser auxiliado por Jan Seidel e Rafael Foltyn, e também pelo suíço Sandro Schärer, que será o quarto árbitro. As funções de videoárbitro (VAR) estarão a cargo de Marco Fritz.

Portugal e Turquia jogam na quinta-feira, a partir das 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro das meias-finais do caminho C do 'play-off' de acesso à fase final do Mundial2022, que vai decorrer no Qatar.

Quem vencer este duelo recebe, em 29 de março, o vencedor do embate entre Itália e Macedónia do Norte, que também se defrontam na quinta-feira, em Palermo. Se Portugal passar, volta a ser anfitrião no Dragão.

Portugal procura a oitava presença em Mundiais, e quinta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, enquanto os turcos tentam apenas a terceira, após 1954 e 2002.

