Daniel Siebert, de 39 anos, terá como assistentes os seus compatriotas Jan Seidel e Rafael Foltyn e como quarto árbitro Daniel Schlager. Os responsáveis pelo videoárbitro (VAR) serão Dastian Dankert e Christian Dingert, também da Alemanha.

Siebert, que dirige pela primeira vez um jogo do Sporting, esteve recentemente no triunfo do Benfica sobre o Salzburgo (3-1), na Áustria, em encontro da última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, disputado em 12 de dezembro de 2023.

O árbitro alemão, de boa memória para as equipas lusas e para seleção nacional, marcou ainda presença no triunfo por 1-0 da equipa das 'quinas' na Islândia, em junho de 2023, com um golo de Cristiano Ronaldo, aos 89 minutos, na fase de grupos de apuramento para o Euro2024.

Em março de 2022, Siebert esteve também na vitória de Portugal sobre a Turquia, por 3-1, no Porto, na rota para o Mundial2022, no Qatar, depois de se ter estreando em jogos da seleção lusa em março de 2021, no triunfo frente ao Azerbaijão (1-0).

Internacional desde 2015, o árbitro alemão esteve ainda nos jogos europeus da época de 2020/21 Besiktas-Rio Ave (1-1, 2-4 nos penáltis), da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, e FC Porto-Olympiacos (2-0), da segunda jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.

Na época de 2017/18, Siebert arbitrou o jogo da fase de grupos da Liga Europa entre o Vitória de Guimarães e o Konyaspor (1-1).

O Sporting recebe a formação italiana da Atalanta na quarta-feira, pelas 17:45, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

