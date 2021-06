"Temos qualidade à frente e atrás, para os vencer", assinalou o central do Tottenham, de 32 anos, em conferência de imprensa.

As seleções de futebol da Bélgica e de Portugal, campeã europeia em título, defrontam-se no domingo, em Sevilha, em jogo dos oitavos de final do Euro2020, com início marcado para as 20:00 (horas em Lisboa).

Na conferência de imprensa de hoje, Alderweireld lembrou que esta seleção belga "está junta há muito tempo", num grupo em que "todos sabem o que fazer, quando estão preparados para jogar" e que se concentram em si próprios.

"Temos respeito, sim, pelas qualidades deles, mas focamo-nos nas nossas forças. Temos alguns dos melhores jogadores do mundo", considerou o defesa, que não quis apontar favoritos e lembrou que nenhum adversário é imbatível.

O defesa disse também que os 'diabos vermelhos' já demonstraram que "podem ganhar a qualquer um", e embora reconheça que Portugal tem "um dos melhores jogadores do mundo", referindo-se a Cristiano Ronaldo, entende que a equipa vale como todo.

"Não é só o Ronaldo, é a equipa. Sabemos a qualidade que têm", frisou.

O Euro2020, competição em que Portugal defende o título, foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19 e decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.

