A vitória obtida no domingo no Masters 1.000 de Monte Carlo permitiu a Alcaraz subir um lugar, ultrapassando o alemão Alexander Zverev, que foi eliminado no primeiro encontro que disputou no torneio monegasco e caiu para o terceiro lugar da hierarquia da ATP.

Apesar de estar a cumprir uma suspensão por doping, até 04 de maio, Sinner manteve o comando destacado da classificação, que registou entre o top 10 as subidas do australiano Alex de Minaur (sétimo) e dos russos Andrey Rublev (oitavo) e Daniil Medvedev (nono), enquanto o norueguês Casper Ruud desceu para o 10.º posto.

O grego Stefanos Tsitsipas, que eliminou Nuno Borges nos oitavos de final em Monte Carlo, caiu para fora dos 10 melhores tenistas do mundo, para o 16.º lugar, uma vez que foi eliminado na ronda seguinte pelo italiano Lorenzo Musetti, finalista vencido e novo 11.º colocado da hierarquia, o melhor desempenho na carreira.

Nuno Borges, que tem como melhor posicionamento no ranking mundial a 30.ª posição alcançada em setembro de 2024, subiu dois lugares, para o 41.º, conservando o estatuto de número um nacional, enquanto Jaime Faria, o outro tenista português no top 100, ascendeu três, para o 96.º.

Na hierarquia feminina, não se registaram mexidas entre as 10 primeiras classificadas, com a bielorrussa Aryna Sabalenka a liderar, seguida da polaca Iga Swiatek e da norte-americana Jessica Pegula, segunda e terceira classificadas, respetivamente.

RPC // AO

Lusa/fim