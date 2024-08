O sérvio Novak Djokovic, número dois mundial e recordista de vitórias com 24 Grand Slams, procura chegar ao primeiro ouro olímpico da carreira, uma vez que tem como melhor resultado o bronze em Pequim2008.

Pela frente, no jogo decisivo, vai ter o espanhol Carlos Alcaraz, terceiro jogador mundial e que se tornou no mais novo de sempre a chegar ao topo da hierarquia, naquele que será o sétimo duelo entre ambos.

Alcaraz venceu três vezes, na final de Wimbledon, em 2023 e 2024, e nas meias-finais do Masters 1.000 de Madrid, em 2022, enquanto Djokovic triunfou outras três, nas 'meias' das ATP Finals, na final do Masters 1.000 de Cincinnati e nas meias-finais de Roland Garros, todas em 2023.

No atletismo, na pista de Saint-Denis, Noah Lyles começa a sua demanda pela reedição olímpica dos títulos mundiais dos 100 e 200 e 4x100 metros.

O norte-americano é o favorito para a final do hectómetro, no primeiro passo para o seu tetra-objetivo, de juntar aos títulos conquistados em Budapeste2023 o ouro em 4x400.

Depois da prata nos 200 metros em Tóquio2020, Noah Lyles procura suceder ao italiano Marcell Jacobs, contando, no entanto, com a oposição dos seus compatriotas Fred Kerley, campeão do mundo em Oregon2022, e Kenny Bednarek, mas também do jamaicano revelação Kishane Thompson.

Igualmente 'brilhante' será a disputa pelo cetro no salto em altura, com a ucraniana Yaroslava Mahuchikh a sustentar a sua candidatura à 'coroa', com o recorde do mundo alcançado recentemente, de 2,10 metros, um centímetro mais alto do que o voo da búlgara Stefka Kostadinova, em 1987.

Já a natação vai ter o seu último dia de competição na Arena La Defense, com a disputa das finais dos 50 metros livres femininos e dos 1.500 masculinos, além das estafetas de 4x100 estilos, em homens e mulheres.

No golfe, luta equilibrada pelo ouro entre o espanhol Jon Rahm e o norte-americano campeão olímpico Xander Schauffele, que estão igualados com 14 pancadas abaixo do PAR, enquanto o britânico Tommy Fleetwood está a uma de diferença.

No ténis de mesa, o sueco Truls Moregard, 26.º do ranking mundial, vai, surpreendentemente, disputar o ouro com o chinês Fan Zhendong, quarto da hierarquia, após ter afastado também o Wang Chuqin, líder do ranking mundial.

Na ginástica continuam as finais por aparelhos, com a disputa do salto e argolas masculina e as paralelas assimétricas nas mulheres.

Hoje vão ser entregues mais 20 medalhas de ouro.

HORA PAR/LX MODALIDADE PROVA

- Domingo, 04 ago (20 medalhas de ouro):

Sem hora Ténis Individual (M)

Sem hora Ténis Pares (F)

09:00/08:00 Golfe Masculino

10:00/09:00 Equestre Dressage individual

14:00/13:00 Ciclismo/estrada Fundo (F)

14:30/13:30 Ténis de mesa Individual (M)

14:46/13:46 Tiro com arco Individuais (M)

15:00/14:00 Ginástica artística Argolas (M)

15:30/14:30 Tiro Skeet (F)

15:40/14:40 Ginástica artística Barras assimétricas (F)

16:10/15:10 Badminton Pares (M)

17:10/16:10 Ginástica artística Salto (M)

18:30/17:30 Natação 50m livres (F)

18:36/17:36 Natação 1.500m livres (M)

19:12/18:12 Natação 4x100m livres (M)

19:35/18:35 Natação 4x100m livres (F)

19:50/18:50 Atletismo Salto em altura (F)

20:30/19:30 Esgrima Florete (equipas masculinas)

20:30/19:30 Atletismo Martelo (M)

21:55/20:55 Atletismo 100 metros (M)

