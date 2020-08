Para somar o seu quinto triunfo no Tour, Alaphilippe atacou na última dificuldade dos 186 quilómetros da ligação com início e final em Nice e bateu ao 'sprint' os seus companheiros de aventura, o suíço Marc Hirschi (Sunweb), segundo, e o britânico Adam Yates (Mitchelton-Scott), terceiro, que cortaram a meta com as mesmas 04:55.27 horas do vencedor.

O anterior camisola amarela, o norueguês Alexander Kristoff (UAE Emirates), perdeu o contacto com o grupo da frente na segunda contagem de montanha de primeira categoria da jornada, entregando a liderança da geral individual a Alaphilippe, que tem quatro segundos de vantagem sobre Yates e sete para Hirschi, respetivamente segundo e terceiro.

AMG // PA

Lusa/Fim