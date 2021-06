No final dos 197,8 quilómetros entre Brest e Landerneau, marcados por duas quedas coletivas, a última das quais a envolver o tetracampeão Chris Froome (Israel Start-Up Nation), o campeão do Mundo de fundo foi mais forte e impôs-se com o tempo de 4:39:05 horas, sendo oito segundos mais rápido do que o australiano Michael Matthews (BikeExchange) e o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), respetivamente segundo e terceiro.

Na geral, o francês lidera com 12 segundos de vantagem sobre Matthews, com o vice-campeão do Tour2020 na terceira posição, a 14.

No domingo, a segunda etapa vai ligar Perros-Guirec ao Muro da Bretanha, na distância de 183,5 quilómetros.

