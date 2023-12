"Temos de estar tranquilos, focados e fazer o nosso melhor, tendo em conta os treinos, para alcançar o resultado que queremos, que é sempre ganhar", referiu o jogador em conferência de imprensa.

Os 'dragões' ocupam o segundo lugar do Grupo H, com nove pontos, em igualdade com o Shakhtar, terceiro, ambos atrás do líder FC Barcelona, com 12, enquanto o Antuérpia é último, sem qualquer ponto.

Um empate no Estádio do Dragão bastará aos 'azuis e brancos' para seguirem para os oitavos de final, tendo em conta que têm vantagem no confronto direto com os ucranianos, que bateram por 3-1 na primeira volta.

Questionado sobre se tem um sabor especial chegar a este jogo no topo da I Liga, em igualdade com o Sporting, Alan Varela desvalorizou e salientou a vontade dos portistas de chegar ao final da época com todos os objetivos conquistados.

"Este clube é muito grande a nível mundial. Temos de dar o nosso melhor para ver o clube no patamar mais alto e estamos bem, trabalhamos muito no dia-a-dia e, jogo a jogo, vamos melhorar. Esperamos que, no final da temporada, possamos alcançar todos os nossos objetivos", frisou.

Sobre a experiência em Portugal, o argentino, contratado no início da temporada ao Boca Juniors, admitiu que não podia estar mais satisfeito.

"Tem corrido bem. O grupo fez com que a adaptação fosse muito boa e estou muito contente. Tento fazer o meu melhor em cada jogo e em cada treino para que o clube continue a crescer e para que eu também continue a evoluir", confidenciou ainda o jogador aos jornalistas.

O FC Porto recebe na quarta-feira, às 20:00, o Shakhtar Donetsk, em jogo que será arbitrado pelo romeno István Kovács.

