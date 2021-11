"A administração do Al Sadd concordou com a saída de Xavi para o FC Barcelona, após o pagamento da cláusula estipulada no contrato (...). Xavi é parte importante na história do Al Sadd e desejamos-lhe sucesso", refere o clube.

O antigo futebolista internacional espanhol, uma referência na história do FC Barcelona, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, regressa, como treinador, ao clube em que cumpriu quase toda a carreira, desde os escalões mais jovens.

RPM // RPC

Lusa/Fim