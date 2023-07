Em Albufeira, o brasileiro Anderson Talisca foi a principal figura da equipa asiática, servindo Abdulfattah Adam para o golo inaugural, aos oito minutos, e assinando o segundo tento (59), contribuindo para o sucesso do treinador português no seu primeiro teste pelo Al Nassr, pelo qual assinou por duas épocas depois de ter deixado o Botafogo, líder da liga brasileira.

Mais de 1.500 pessoas deslocaram-se ao Estádio Municipal de Albufeira à espera de ver Cristiano Ronaldo, mas as suas expectativas saíram 'furadas', uma vez que o internacional português ainda não está integrado no grupo que estagia desde dia 3 no Algarve e nem sequer foi visto na bancada.

Segundo a assessoria de imprensa do clube saudita, Cristiano Ronaldo, à semelhança do reforço croata Brozovic, deverá apresentar-se para o trabalho de campo esta semana, antes do jogo particular com o Farense, marcado para sexta-feira.

O português gozou de um período mais prolongado de férias, depois de ter estado envolvido nos compromissos da seleção, no final da temporada passada, com vitórias de Portugal sobre Bósnia-Herzegovina (3-0) e Islândia (1-0) no apuramento para o Euro2024.

Além do novo treinador, apenas Anderson Talisca era uma 'cara' já conhecida dos adeptos portugueses, em virtude da sua passagem pelo Benfica (entre 2014 e 2016), e bastaram oito minutos para o médio-ofensivo brasileiro isolar Abdulfattah Adam para o primeiro golo da noite.

O Alverca foi melhorando à medida que a primeira parte prosseguiu, registando várias oportunidades de golo até ao intervalo, três delas evitadas pelo guardião Nawaf com grandes defesas.

No segundo tempo, a equipa da Arábia Saudita elevou a contagem aos 59 minutos, por Anderson Talisca, aproveitando um erro de Pedro Venaque, após combinação com Sami Al-Najei.

Depois do jogo com o Farense, o Al Nassr disputa ainda o Troféu do Algarve, defrontando os espanhóis do Celta de Vigo (17 de julho) e o Benfica (20), ambas as partidas no Estádio Algarve.

